Anna Wendzikowska i jej podróże

Gwiazdy Jennifer Love Hewitt opublikowała odważne zdjęcie. Przyznała, czego się obawia Internauci obserwujący instagramowy profil Anny Wendzikowskiej dobrze wiedzą, że dziennikarka uwielbia zwiedzać świat. Poświęca na to niemal wszystkie wolne chwile.

W podróży zazwyczaj towarzyszą jej córki - Kornelia i Antonina, ale zdarza się, że Anna Wendzikowska decyduje się na samotne wyjazdy.

Dziennikarka aktywnie działa w mediach społecznościowych. Jej instagramowy profil obserwuje już prawie pół miliona osób. To właśnie tam chętnie dzieli się z internautami relacjami z zagranicznych wycieczek i pokazuje im, jak spędza wolny czas. Jej zdjęcia cieszą się sporym zainteresowaniem, a pod postami nie brakuje komentarzy od fanów.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Chloe Ferry pozuje w bikini. Zdjęcia znad basenu zrobiły furorę

Reklama

Jeszcze nie tak dawno fani mogli podziwiać kadry z pobytu w Belize i Gwatemali. Jak się okazuje, dziennikarka postanowiła znów wybrać się w kolejną podróż.

Anna Wendzikowska wypoczywa na Barbadosie

Anna Wendzikowska wróciła do Polski z Ameryki Środkowej dosłownie na chwilę. "Co tu powiedzieć? Są ferie. Co poradzić?? Przyleciałam po moje klopsiki i wracamy..."- napisała pod jednym z postów.

Dziennikarka zdecydowała, że znów będzie wypoczywać na Karaibach. Wraz z córkami właśnie przebywa na Barbadosie, a oglądając jej zdjęcia, można zauważyć, że są to po prostu rajskie wakacje.

Instagram Post Rozwiń

Zobacz także: Tina Louise pręży pośladki w seksownej bieliźnie!

Anna Wendzikowska postanowiła opublikować kilka ujęć z plaży, a internauci nie potrafili przejść wobec nich obojętnie. Na jej instagramowym profilu nie zabrakło zdjęcia w stroju kąpielowym i kadrów na tle nieziemskich widoków. Pod postami internauci nie szczędzili miłych słów. "Cudnie", "Zjawiskowa", "Ma pani najpiękniejszą galerię zdjęć ze wszystkich polskich kont na IG. Zachwycam się dosłownie każdym, uczta dla oczu!" - pisali fani.

***