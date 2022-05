Anna Wendzikowska zachwyciła stylizacją. Fani nie szczędzili komplementów!

Gwiazdy

Dołącz do nas:

Anna Wendzikowska należy do aktywnych użytkowników mediów społecznościowych. Dziennikarka na swoim instagramowym profilu właśnie opublikowała nowe ujęcie z pracy. Anna Wendzikowska postawiła na białą stylizację, która zdecydowanie przypadła do gustu internautom. Spójrzcie na to zdjęcie!

Zdjęcie / Wojciech Olkusnik/Dzien Dobry TVN/East News / East News