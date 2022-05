Na czas jubileuszu Elżbiety II Meghan i Harry znów dołączą do rodziny królewskiej

Gwiazdy

Nie oznacza to jednak, że doszło do wielkiego pojednania książąt Sussex z resztą royalsów. Meghan i Harry ponownie staną obok reszty członków rodziny królewskiej jedynie w londyńskim Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Woskowe podobizny małżonków zostały usunięte z sekcji rodziny królewskiej po tym, jak para dokonała tzw. Mexitu i przeprowadziła się do USA. Jak zapowiada muzeum, ponowne spotkanie ma charakter tymczasowy - po zakończeniu obchodów Platynowego Jubileuszu figury Meghan i Harry'ego znów zostaną usunięte.

Zdjęcie Jubileusz panowania królowej mógł być okazją do rodzinnego spotkania / Samir Hussein / Getty Images