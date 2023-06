Anna Wendzikowska na Instagramie

Gwiazdy Kourtney Kardashian opublikowała odważne zdjęcia. Internauci są bezlitośni Anna Wendzikowska aktywnie działa w mediach społecznościowych. To właśnie tam dzieli się z fanami swoją codziennością. Dziennikarka niemal każdą wolną chwilę przeznacza na podróże, a więc to kadrów z zagranicznych wycieczek na jej instagramowym profilu jest najwięcej. Najczęściej podróżuje wraz z córkami Kornelią i Antoniną, ale zdarza się, że Anna Wendzikowska wybiera się również na samotne wyprawy.

Na Instagramie nie brakuje również kadrów z domowego zacisza i ujęć z dziećmi. Poza tym dziennikarka skupia się na aktywności fizycznej i często publikuje posty z różnych zajęć. W ostatnim czasie udostępniła rolkę z siłowni, ale wcześniej pojawiły się również zdjęcia z jogi i stretchingu.

Anna Wendzikowska postawiła na długą sukienkę

Anna Wendzikowska wie, jak ważny jest stały kontakt z odbiorcami, dlatego też regularnie publikuje posty. Na Instagramie uzbierała spore grono fanów liczące 507 tys. osób. Internauci szeroko komentują to, co udostępnia i nie szczędzą jej miłych słów.

Tym razem dziennikarka opublikowała tzw. mirror selfie, czyli zdjęcie w lustrze. Zapozowała w długiej sukience na ramiączkach, do której dobrała małą kopertówkę. Anna Wendzikowska wieczorowy look podkreśliła mocniejszym makijażem i pofalowanymi włosami, a internauci nie potrafili oderwać od niej wzroku. Jak zwykle nie mogli przejść obojętnie wobec zdjęcia.

Dziennikarka lubi bawić się modą i jest jedną z najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Dobrze wie, co jest aktualnie modne, a jej outfity wpisują się w obowiązujące trendy. Długa sukienka z rozcięciem i głębokim dekoltem zdecydowanie przypadła do gustu fanom, którzy podkreślili to w komentarzach. "Piękna!!! Kobieta z klasą!", "Ślicznie", "Zjawiskowo", "Wow, nie da się tego inaczej wyrazić", "Petarda. Mega Pani wygląda" - można przeczytać na Instagramie.

