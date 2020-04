Antek Królikowski chwali się fotką ze spaceru

Polskie gwiazdy od dwóch tygodni zamieszczają w mediach społecznościowych zdjęcia zrobione niemal wyłącznie w domach lub na balkonach i tarasach. Wyłamać postanowił się Antoni Królikowski.

Tendencja ta jest rzecz jasna związana z pandemią koronawirusa i zaleceniami, by opuszczać dom wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Większość znanych i lubianych daje dobry przykład i dołącza do ogólnopolskiej akcji #zostańwdomu.

Jednak Antek Królikowski postanowił zaczerpnąć świeżego powietrza, a do tego pochwalić się tym na instagramie!

W mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie, do którego pozuje z ukochaną oraz psem. Widać na nim, że para wybrała się nad jezioro.



Pod romantyczną fotką wyjaśnił: "Klasyk to nasze alibi". Warto wyjaśnić, że Klasyk to imię pupila Antka, a jak wiadomo, spacery z psem są dozwolone.

Jak można się było spodziewać, w komentarzach pojawiły się także głosy krytyki. "To raczej nie jest powód do chwalenie się... Raczej zwykła nieodpowiedzialność..." - mogliśmy przeczytać w jednym z komentarzy.

Jednak większość fanów stanęła w obronie Królikowskiego argumentując, że pies musi przecież wyjść na spacer.

A wy co myślicie o takich fotkach w czasach pandemii?