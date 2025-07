Tureckie jedzenie w hotelach. Czego unikać, a na co się skusić?

Turcja to kraj chętnie wybierany przez Polaków na wakacyjny odpoczynek. Ma bogatą kulturę, piękne plaże, doskonałą pogodę i wiele atrakcyjnych kurortów wypoczynkowych, a do tego kuchnia jest gratką dla wielbicieli orientalnych smaków.

Turcja kusi aromatycznym kebabem, świeżymi warzywami i słodkimi baklawami. Wakacje w hotelu z wyżywieniem to dla wielu turystów synonim relaksu i braku zmartwień.

Dlatego będąc w tureckim hotelu, który oferuje wyżywienie, warto zastanowić się nad tym, co nakładamy na nasze talerze.

Choć hotelowy bufet kusi rozmaitościami, warto wykluczyć kilka opcji, by zminimalizować ryzyko zatrucia.

Uważaj także na to, co pijesz. Nigdy nie pij wody z kranu. Dotyczy to również lodu w napojach, który często robiony jest z nieprzegotowanej wody.