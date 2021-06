Arkadiusz Milik ma nową dziewczynę? Kim jest "Agatycze"?

Arkadiusz Milik to jeden z najpopularniejszych polskich piłkarzy. Napastnik naszej reprezentacji, grający także w Olimpique Marsylia nie wystąpi jednak na rozpoczynających się w piątek Mistrzostwach Europy w piłce nożnej. Sportowiec doznał kontuzji kolana, która wyklucza go ze sportowej aktywności, wszystko wskazuje na to, że będzie musiał również poddać się operacji.

Od kilku dni tabloidy donoszą, że wolny od jakiegoś czasu Milik jest już w kolejnej relacji! Piłkarz widywany jest ostatnio z fit influencerką i modelką Agatą Sieramską, znaną pod pseudonimem "Agatycze". Agata zgromadziła na swoim Instagramie pokaźną liczbę obserwatorów, śledzą ją tam bowiem już prawie 73 tysiące fanów! "Agatycze" znana jest z miłości do sportu - na facebookowej grupie TYCZKI zgromadziła prawie 8 tysięcy kobiet, które wraz z nią trenują i dzielą się sposobami na zgrabną sylwetkę.





Reklama

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Agata również zakończyła niedawno długoletni związek. Modelka zaręczona była z raperem Michałem Łaszkiewiczem, znanym jako W.E.N.A. Para sporo podróżowała, wspólnie cieszyli się aktywnością fizyczną i opieką nad suczką Kawą. Pod koniec roku jednak fani zauważyli, że narzeczeni coraz rzadziej pojawiają się razem na Instagramie, a Agata jest częstym gościem w rodzinnym Krakowie. Dziś byłych narzeczonych łączy już tylko wspólny psiak.



Piękna, obdarzona niesamowitą figurą Agata zaczyna nowe życie, być może już niedługo dołączy do grona polskich WAGS. Jak waszym zdaniem wypada na tle innych partnerek polskich piłkarzy?





Instagram Post