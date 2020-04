Arnold Schwarzenegger pomaga ofiarom koronawirusa

Amerykański koń miniaturowy Whiskey oraz osiołek Lulu to aktualnie dwie największe gwiazdy konta instagramowego prowadzonego w mediach społecznościowych przez Arnolda Schwarzeneggera.

Zdjęcie Arnold Schwarzenegger pomaga w walce z koronawirusem /FaceToFace /Reporter

Towarzyszą aktorowi podczas przejażdżek rowerowych, posiłków, a nawet grają z nim w szachy. Teraz cała trójka postanowiła pomóc osobom dotkniętym pandemią koronawirusa.

Reklama

Niedawno pisaliśmy o tym, że 72-letni aktor zaangażował się w zbiórkę pieniędzy na sprzęt medyczny, a potem osobiści rozwoził go do szpitali w Los Angeles. Ale były gubernator Kalifornii nie zamierza na tym poprzestać.



Arnold Schwarzenegger zwrócił się teraz do 20 milionów obserwujących go na Instagramie fanów, zachęcając ich do kupna koszulek i bluz z kapturem. Ubrania te są ozdobione podobizną Arniego oraz jego zwierząt - Whiskey i Lulu. Oprócz tego jest napis zachęcający do pozostawania w domach podczas pandemii koronawirusa - "Nie bądź osłem, zostań w domu".



Cena koszulki to niewiele ponad 31 dolarów, za bluzę trzeba zapłacić niecałe 55 dolarów. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany w formie zakupów żywnościowych dla biednych rodzin poszkodowanych przez pandemię koronawirusa.