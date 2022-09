Spis treści: 01 Ashley Graham - ciałopozytywna modelka

Ashley Graham - ciałopozytywna modelka

Ashley Graham to amerykańska modelka, osobowość telewizyjna i bizneswoman. Gwiazda słynie z promowania ciałopozytywności. Graham udowadnia, że piękno nie ma rozmiaru i w branży zdobyła ogromną popularność. Była pierwszą kobietą w większym rozmiarze, która znalazła się na okładce "Sports Illustrated".

- Jestem dumna, że należę do kobiet w rozmiarze plus. Kocham swoje ciało i duszę - powiedziała niegdyś w wywiadzie dla "Cosmopolitan".

Ashley Graham odsłoniła ciało po ciąży

Ashley Graham na swoim Instagramie chętnie dzieli ze swoimi obserwatorami swoim życiem zawodowym i prywatnym. Nie stroni od publikowania zdjęć, na których odsłania swoje ciało. Obecnie śledzi ją prawie 19 mln osób. Dwa lata temu modelka przygotowała program ćwiczeń "Thank Bod Challenge With Ashley Graham", którym chciała zachęcić do aktywności fizycznej i pokazać, że jest ona dla wszystkich.

Początkiem 2022 roku modelka urodziła bliźniaki i od początku nie miała zamiaru ukrywać swojego ciała po ciąży. Na niedawnej gali MTV pojawiła się w mocno wyciętej sukni, która wyeksponowała jej słynne krągłości.

Ashley Graham odsłania nogi. Co za widok!

Teraz Ashley Graham po raz kolejny postanowiła pochwalić się swoim ciałem. Modelka opublikowała kilka zdjęć i nagranie. Graham ma na sobie sukienkę o kroju marynarki w fioletowym kolorze, która eksponuje jej nogi. Do stylizacji gwiazda dobrała wysokie szpilki.

"Wyglądasz jak królowa",

"Piękna",

"Uwielbiam twe piękno i to, jak sprawiasz, że świat się śmieje",

"Jesteś moją inspiracją i motywacją" - pisali fani do Ashley Graham.

