W 2019 roku Ashley Judd zdobyła się na osobiste wyznanie. Aktorka znana z takich produkcji, jak "Podwójne zagrożenie", "Kolekcjoner" czy "Bez przedawnienia", podczas panelu dyskusyjnego zorganizowanego w ramach wydarzenia "Women in the World Summit" ujawniła, że została w przeszłości trzykrotnie zgwałcona. Wskutek jednej z napaści gwiazda zaszła w ciążę. Judd podkreśliła, że jej historia stanowi doskonały argument przemawiający za powszechnym dostępem do aborcji.

- Jestem niesamowicie wdzięczna za to, że mogłam skorzystać z prawa do legalnej i bezpiecznej aborcji. Człowiek, który mnie zgwałcił, mieszka w Kentucky. Ja w Tennessee. W obu tych stanach on miałby prawa rodzicielskie, więc musiałabym dzielić opiekę nad dzieckiem z gwałcicielem

- zaznaczyła wówczas gorzko aktorka.

Zobacz również: Kasia Cichopek nie żywi urazy do Hakiela, a nawet jest mu wdzięczna!

Reklama

Ashley Judd spotkała się ze swoim gwałcicielem. Oto, co zdradziła!

Teraz, goszcząc w podcaście "Healing With David Kessler", Ashley Judd opowiedziała o tym, jak poradziła sobie z traumą spowodowaną gwałtami.

- Świadomość tego, jak bardzo to doświadczenie było szalone i absurdalne, okazała się przytłaczająca. Byłam wtedy dorosłą kobietą, świadomą feministką. Wydawało mi się, że zdołam obronić się przed czymś takim. Musiało upłynąć sporo czasu, zanim pogodziłam się z tym, co się stało

- wyznała gwiazda. I dodała, że zastosowała dość drastyczną metodę. Postanowiła bowiem skonfrontować się z mężczyzną, który zgwałcił ją w 1999 roku.

- Zaczęłam go szukać. Nie trwało to długo, szybko się ujawnił. Skończyło się na tym, że umówiliśmy się na spotkanie. Siedząc w bujanych fotelach zaczęliśmy rozmawiać. Byłam ciekawa historii, którą nosił w sobie przez te wszystkie lata. Odbyliśmy rozmowę o sprawiedliwości naprawczej. Dzielę się tym, bo jest wiele sposobów na poradzenie sobie z bólem. Niczego od niego nie chciałam. Prawda jest taka, że jego skrucha i wyrzuty sumienia były tylko dodatkiem. Aby wyleczyć się z traumy, musiałam sama wykonać ogromną pracę

- zaznaczyła aktorka.

Personaliów gwałciciela nie ujawniła.

Ashley Judd była też jedną z pierwszych osób, które oskarżyły publicznie Harveya Weinsteina o molestowanie seksualne. Zapytana o to, jakiej rady udzieliła jej matka, nieżyjąca już piosenkarka Naomi Judd, gdy wciąż zastanawiała się nad ujawnieniem nadużyć Weinsteina, gwiazda odparła:

- Powiedziała tylko: "Dorwij go"

Skompromitowany założyciel wytwórni Miramax został skazany za liczne gwałty i napaści na tle seksualnym. Odsiaduje on obecnie wyrok 23 lat pozbawienia wolności.

Zobacz również:

Wiśniewski oskarża Prokopa. Twierdzi, że ma świadków!

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Wydarzenia": Brakuje rodzin zastępczych. Ponad 20 tysięcy dzieci w Polsce czeka na kochający dom Polsat News