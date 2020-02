Ashley Olsen jest jedną z ikon lat 90. W duecie z siostrą bliźniaczką – Mary-Kate – zachwycały w filmach dla dzieci i młodzieży.

Zdjęcie Siostry Olsen na gali MET w 2019 roku /Invision /East News

Utalentowane bliźniaczki zadebiutowały w serialu "Pełna chata". Ich pozycję ugruntowały zaś takie tytuły jak "Czy to ty, czy to ja", "Jedziemy do babci" czy cała seria filmów firmowanych imionami sióstr (m.in. "Paszport do Paryża" czy "Odlotowa podróż").

Niestety, Ashley ostatni raz na ekranie zaprezentowała się w filmie "Podryw na głupka" z 2009 roku. Siostry zajęły się modą: założyły markę The Row i odnoszą sukcesy w branży.

Swego czasu plotkowano o problemach Olsen z narkotykami (wygrała odszkodowanie od tabloidu), mówiono też o uzależnieniu od operacji plastycznych.

O Ashley przestało być głośno, gdy ustatkowała się u boku artysty Louisa Eisnera. Niestety, jej najnowsze zdjęcia znów mogą uruchomić lawinę, niekoniecznie przychylnych, komentarzy.

Fotoreporterzy sfotografowali bowiem 33-latkę podczas przerwy na papierosa. Ashley miała na sobie wielką czapkę i wyglądała na bardzo zmęczoną. W ręku trzymała natomiast aż dwa termosy.

Zobaczcie, jak wygląda dziś słynna bliźniaczka! Poznalibyście ją na ulicy?

Zdjęcie Ashley Olsen wyszła ze znajomymi na papierosa / ULRA/Backgrid / East News

Zdjęcie Ashley wyglądała na bardzo zmęczoną / Elder Ordonez / SplashNews.com / East News

Zdjęcie Ashley Olsen ma dziś 33 lata / ULRA/Backgrid / East News