Barbara Kurdej-Szatan znalazła się w gronie gwiazd, które wzięły udział we wtorkowej premierze drugiej części filmu animowanego "Vaiana 2". Jak widać, pokaz cieszył się popularnością nie tylko wśród najmłodszych widzów. Dla aktorki była to okazja do zaprezentowania eleganckiej i klasycznej stylizacji.