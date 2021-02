Barbara Kurdej-Szatan we wrześniu 2020 roku została drugi raz mamą i w błyskawicznym tempie wróciła do formy sprzed ciąży. Teraz z okazji zbliżających się walentynek rozgrzała internet do czerwoności nowym zdjęciem!

Zdjęcie Barbara Kurdej-Szatan zaskoczyła fanów nowym zdjęciem /Norbert Nieznanicki /AKPA

Basia Kurdej-Szatan jest piękną kobietą, ale stroni od nadmiernego eksponowania swojego ciała. W mediach społecznościowych publikuje zdjęcia stonowane, bez epatowania nagością.

Reklama

Tym razem jednak gwiazda nieco zaszalała i z okazji zbliżających się Walentynek pokazała więcej ciała!



Na zdjęciu Basia pozuje razem z mężem. On sam ubrany jest w czarną koszulę, spod której wystaje kawałek torsu.



Za to Barbara... ma na sobie cienki, kobiecy szlafroczek, który odsłania znacznie więcej! Pod niego gwiazda założyła ponętną, czerwoną bieliznę.



"Lubię, gdy jesteśmy tylko we dwoje. My już gotowi na Walentynki, a Wy?" - napisała pod zdjęciem Basia.



Fani w komentarzach wyrazili swój zachwyt! Trudno się dziwić, patrząc na tak piękną, gorącą parę nie sposób powstrzymać się od komplementów!

Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Miss Polski 2020: Wiktoria Ciochanowska została Miss Widzów Polsatu Polsat