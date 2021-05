​Beyonce została piosenkarką dzięki Spice Girls - ujawnia Victoria Beckham

Słynna projektantka mody i współzałożycielka formacji Spice Girls w najnowszym wywiadzie opowiedziała o tym, jak duży wpływ na dorastające słuchaczki miał jej zespół. Wyznała też, że jedną z zagorzałych fanek brytyjskiego girlsbandu była sama Beyonce. "Kiedy poznałyśmy się kilka lat temu, powiedziała mi, że to dzięki Spice Girls chciała robić w życiu to, co robi i była dumna z tego, że jest kobietą" - ujawniła Victoria Beckham.

Zdjęcie Zespół wywarł ogromny wpływ na młode fanki głównie ze względu na promowane przezeń wartości i filozofię, która przyświecała grupie / Stephen Sweet / Rex Features/EAST NEWS / East News

Założony w 1994 roku zespół Spice Girls jest jedną z największych ikon popkultury ostatniej dekady XX wieku. Na przestrzeni lat słynny girlsband sprzedał 85 milionów nagrań, co czyni go najlepiej sprzedającą się żeńską formacją wszech czasów, a zarazem jedną z najlepiej sprzedających się popowych grup w historii. Scary, Baby, Ginger, Sporty i Posh, czyli Melanie Brown, Emma Bunton, Geri Halliwell, Melanie Chisholm i Victoria Beckham (z domu Adams) odpowiadały za wylansowanie najpopularniejszych ówczesnych trendów i inspirowały miliony dorastających dziewcząt. Magazyn "Rolling Stone" określił nawet Spice Girls mianem najbardziej rozpoznawalnego brytyjskiego zespołu od czasu powstania kultowego The Beatles.

Jak wspomina współzałożycielka formacji, a obecnie odnosząca sukcesy projektantka mody Victoria Beckham, jej zespół wywarł ogromny wpływ na młode fanki głównie ze względu na promowane przezeń wartości i filozofię, która przyświecała grupie.

"Zaakceptuj to, kim jesteś - ta idea była dla nas zawsze najważniejsza. Starałyśmy się przekazywać, że odmienność nie jest wadą, tylko zaletą i nie ma sensu na siłę zmieniać się pod wpływem presji czy aktualnych trendów. Chciałyśmy pokazać, że warto celebrować to, kim się jest, że warto celebrować to, że wszyscy się od siebie różnimy. Myślę, że ta filozofia zainspirowała wiele młodych dziewcząt, które nas słuchały" - wyznała w podcaście "Breaking Beauty".

Beckham zdradziła też, że jedną z najzagorzalszych fanek zespołu była Beyonce, która zaczynała wówczas muzyczną karierę. Jak przekonuje Victoria, grupa Spice Girls była dla 28-krotnej zdobywczyni nagrody Grammy zarówno życiową, jak i zawodową inspiracją.

"Kiedy poznałyśmy się kilka lat temu, powiedziała mi, że to dzięki Spice Girls chciała robić w życiu to, co robi i była dumna z tego, że jest kobietą. Wyznała, że dzięki nam jest dumna z tego, kim jest. A kiedy komplementuje cię tak ikoniczna postać jak Beyonce, to niewątpliwie wiele znaczy" - dodała Victoria.