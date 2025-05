OFF CAMERA to nie tylko kino! To również festiwal stylu

Czerwony dywan OFF CAMERA już od lat słynie z elegancji, klasy i modowej odwagi. To miejsce, gdzie styl spotyka się ze sztuką, a gwiazdy pokazują, że polska moda ma się świetnie. Stylizacje prezentowane przez aktorki, reżyserki czy influencerki to nie tylko efektowne suknie, ale coraz częściej wyraz osobowości, świadomych wyborów i modowych manifestów.

Jedną z osób, która w tym roku zachwyciła niebanalnym podejściem do mody, była Dorota Naruszewicz. Aktorka znana z wyjątkowego wyczucia stylu, pojawiła się w looku, który wywołał prawdziwy zachwyt wśród gości i fotoreporterów.

Dorota Naruszewicz to ikona naturalnego stylu

Dorota Naruszewicz od lat cieszy się opinią jednej z najlepiej ubranych polskich aktorek. Jej styl to połączenie subtelności, klasy i nowoczesności. Na czerwonym dywanie zawsze wygląda nienagannie, ale bez przesadnego efekciarstwa. Zamiast podążać ślepo za trendami, wybiera to, co z nimi rezonuje, ale jednocześnie pozostaje wierna sobie.

W Krakowie udowodniła, że mniej znaczy więcej. Postawiła na klasykę w odświeżonym wydaniu, pokazując, że siła kobiecego stylu tkwi w prostocie i detalu. Stylizacja aktorki była idealnie zbalansowana - elegancka, ale nie sztywna; nowoczesna, ale ponadczasowa.

Dorota Naruszewicz zachwyciła na festiwalu OFF CAMERA, gdy zaprezentowała się białym total looku Beata Zawrzel/REPORTER East News

Biała klasyka w nowoczesnym wydaniu

Dorota Naruszewicz pojawiła się na gali w białym garniturze o luźnym, lekko oversize’owym kroju. Marynarka z głębokim dekoltem delikatnie eksponowała koronkowy top, dodając stylizacji kobiecego charakteru. Spodnie z szerokimi nogawkami pięknie układały się w ruchu, podkreślając lekkość całej kompozycji.

Dopełnieniem looku była złota kopertówka przypominająca elegancki notes lub książkę oraz cieliste szpilki, które subtelnie wydłużyły sylwetkę. Aktorka postawiła na delikatne fale i świeży, świetlisty makijaż. Efekt? Stylizacja, która zachwyca prostotą, ale jednocześnie przyciąga spojrzenia.

Biały garnitur w stylu Doroty Naruszewicz będzie idealny do pracy oraz wiele uroczystości rodzinnych Beata Zawrzel/REPORTER East News

Stylizacja idealna na wiosnę i lato

Garnitur, który wybrała Dorota Naruszewicz, to nie tylko efektowna kreacja na czerwony dywan. To także doskonała inspiracja na sezon wiosenno-letni. Jasna kolorystyka, lekki materiał i klasyczny krój sprawiają, że taki zestaw sprawdzi się na wiele okazji: od biznesowego spotkania, przez uroczystości rodzinne, aż po letnie przyjęcie w plenerze.

To przykład stylu, który łączy wygodę z elegancją, a jednocześnie pozwala wyróżnić się subtelnym wyczuciem trendów. Jeśli szukasz alternatywy dla sukienki - biały garnitur inspirowany lookiem Doroty Naruszewicz może być strzałem w dziesiątkę.

