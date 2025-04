Witamina B9, znana też jako kwas foliowy (a także witamina B11, folacyna lub folian) to jedna z kluczowych substancji dla ludzkiego organizmu. Występuje w tkankach roślin i zwierząt - mówimy wtedy o folianach, spośród których witamina B9 jest jedną z form.

Po raz pierwszy wyodrębniono ją z liści szpinaku, stąd nawiązanie nazwy do liści (łac. folium). Witamina B9 pełni wiele ważnych ról - bierze udział w syntezie kwasów, które tworzą DNA, odpowiada za wzrost wszystkich komórek i dojrzewanie czerwonych krwinek. Jest też niezbędna do dobrego funkcjonowania układu nerwowego - przyczynia się do lepszego nastroju i wzmacnia pracę mózgu, przede wszystkim pamięć i koncentrację.