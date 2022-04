Blanka Lipińska to autorka popularnych książek erotyczno-romantycznych. Pisarka jest aktywną użytkowniczką mediów społecznościowych. Może pochwalić się imponującymi zasięgami. Na Instagramie gwiazdę obserwuje ponad 800 tys. użytkowników. Lipińska jest niezwykle otwartą osobą i chętnie dzieli się z fanami swoją codziennością.

Autorka przez ostatnie lata przeszła spektakularną metamorfozę. Ku uciesze fanów bez skrępowania dzieli się swoimi doświadczeniami i mówi o zabiegach medycyny estetycznej, na które się zdecydowała. Pokazuje również zdjęcia z przeszłość, by zaprezentować efekty kuracji upiększających. Celebrytka dużą wagę przywiązuje do swojego wyglądu. Intensywnie ćwiczy i dba o dietę.

Blanka Lińska narzeka na uzębienie. "To uciążliwe"

Jak się okazuje, nie każdy zabieg upiększający, na który w przeszłości zdecydowała się Blanka Lipińska, spełnił jej oczekiwania. Niedawno gwiazda postanowiła na InstaStory odpowiedzieć na pytania, nurtujące jej fanów. Jedna obserwatorek postanowiła nawiązać do idealnego uzębienia Blanki Lipińskiej. Zapytała celebrytkę, czy ta jest zadowolona z efektów bondingu (zabieg odbudowy powierzchni zębów wykonywany przy użyciu żywic kompozytowych).

Blanka Lipińska postanowiła szczerze odpowiedzieć fance. Celebrytka zdradziła, że małoinwazyjny zabieg upiększający, który w założeniu ma poprawić wygląd uzębienia, w jej przypadku nie zdał egzaminu.

"Trudny temat. Ja mam całe zęby zbudowane z bondingu. Normalnie tyle się go nie nakłada, ale ja się uparłam. Więc nie polecam tego, co mam, bo to uciążliwe" - zaznaczyła autorka erotyków. "Jeśli ktoś chce tylko wykonać kosmetykę, wyrównać zęby, czy zlikwidować małe niedoskonałości, będzie to świetne rozwiązanie" - odpowiedziała fance Blanka Lipińska.

Pisarka zdradziła także, że już wkrótce zamierza naprawić swój błąd i poddać się innemu zabiegowi. "Często mi coś odpada, dlatego zmieniam bonding na licówki" - zaznaczyła Lipińska.

Czy tym razem efekt spełni oczekiwania gwiazdy?



