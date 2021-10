Blanka Lipińska spożywa niecałe 1000 kalorii. Dietetyczka ostrzega: "To dieta głodówkowa"

Dieta Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska jest autorką bestsellerowych książek erotycznych - "365 dni", "Ten dzień" i "Kolejne 365 dni". To właśnie dzięki nim zyskała popularność i rzeszę fanów.

Nic więc dziwnego, że dzieli się z internautami swoją codziennością. Ostatnio w mediach społecznościowych postanowiła opowiedzieć o swoim sposobie odżywiania. To, co powiedziała, od razu zostało skomentowane przez dietetyczkę.



Wyobraźcie sobie, że ta jedna tortilla wielkości mojej dłoni ma prawie dwa tysiące kalorii! Ja spożywam dziennie niecały tysiąc, czyli taki jeden placek to są moje dwa dni jedzenia.

Blanka Lipińska od razu wytłumaczyła, dlaczego zdecydowała się na taką dietę. Autorka "365 dni" stwierdziła, że sprawdziła, jaki ma dzienny wydatek energetyczny i nie spala więcej niż 1000 kalorii.



Dietetyczka ostrzega przed dietą Blanki Lipińskiej

Dietetyczka Paulina Korol za pośrednictwem TikToka postanowiła skomentować dietę Blanki Lipińskiej. Stwierdziła, że autorka powieści erotycznych źle wyliczyła liczbę kalorii, którą powinna dziennie spożywać.



Zdaniem dietetyczki Blanka Lipińska nie uwzględniła, że istnieje podstawowa przemiana materii, która nie jest wydatkiem energetycznym.

Podstawowa przemiana materii odnosi się to do tego, ile kalorii spalamy na funkcje życiowe takie jak np. oddychanie, myślenie, trawienie jedzenia. Jak uważa Paulina Korol, nie jest to na pewno tysiąc kalorii.



Dietetyczka stwierdziła, że na posturę, jaką ma Blanka Lipińska podstawowa przemiana materii to około 1500 kalorii, a więc jeśli dodatkowo spala jeszcze tysiąc kalorii, to jej dzienny wydatek energetyczny wynosi około 2500 kalorii, a co za tym idzie, tysiąc kalorii z pożywienia to zdecydowanie za mało.



Paulina Korol postanowiła odnieść się do słów Blanki Lipińskiej. Oprócz tego, że skomentowała jej sposób odżywiania, to dodała, że jej słowa mogą mieć negatywy wpływ na jej odbiorców. Dietetyczka jasno stwierdziła, że spożywanie 100 kalorii to dieta głodówkowa.

Bardzo fajnie, że dodała na koniec, że jest taki zawód jak dietetyk i że warto udać się do dietetyka, tylko muszę to wyprostować, bo ona trafia do ponad 800 tys. ludzi. I potem dziewczyny w wieku 12-13 lat będą jadły 1000 kalorii, bo powiedziała tak pani Blanka Lipińska. Od razu to prostuję: to jest zdecydowanie za mało.

Jest odpowiedź Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska postanowiła odnieść się do słów dietetyczki. Na instagramowym profilu autorki "365 dni" pojawił się krótki komentarz, w którym Blanka Lipińska podkreśliła, że jej dieta wcale nie jest zdrowa i nie poleca brania z niej przykładu.



Tam jakieś panie dietetyk odniosły się do mojej wczorajszej storki odnośnie ilości przyjmowanych kalorii i tego, że trafiam do 800 tys. ludzi i że ktoś tam będzie brał ze mnie przykład. Za każdym razem moi kochani podkreślam, żeby ze mnie przykładu nie brać, bo moja dieta nie jest ani zdrowa, ani dobra, więc nie rozumiem oburzenia.

Blanka Lipińska dodatkowo postanowiła odpowiedzieć na wiadomość internautki, która jest przekonana, że dieta Blanki Lipińskiej będzie skutkowała m.in. wypadaniem włosów.



No to teraz uważaj. Na tej diecie jestem od 14 lat, więc gdyby coś mi miało być, to już dawno by było. Badania mam jak 20-latka, włosy rosną mi tak, że co miesiąc marudzę, że mam ponad centrymetrowe odrosty, z paznokciami jest ta samo. Najbardziej podoba mi się brak energii na końcu. Widać, że mnie nie obserwujesz i nie masz pojęcia kim jestem i jaka jestem, bo moją energią można obdzielić średniej wielkości państwo.

Na koniec autorka "365 dni" stwierdziła, że nie lubi wypowiadać się na różne tematy, a wszystko przez to, że to, co powie, może zostać użyte przeciwko niej.



