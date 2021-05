Blanka Lipińska zyskała popularność dzięki swoim powieściom. Obecnie pracuje nad drugą już ekranizacją swojego bestsellera.

Dlatego w jej życiu zawodowym nastąpił kolejny intensywny okres pracy i gwiazda nie może pozwolić sobie na nieobecność na planie filmowym.



Niestety, choroba nie wybiera i zamiast do pracy, Blanka Lipińska musiała pojawić się u lekarza.



Udała się natychmiast do prywatnej kliniki, gdy zaczęła odczuwać ostry ból oka. Po przeprowadzeniu badań okazało się, że gwiazda ma zapalenie zatok i konieczne było przepisanie antybiotyków.



"Przewiało mnie na pierwszym dniu zdjęciowym i mam zapalenie zatok i strasznie boli mnie oko. Dostałam antybiotyk, czego się trochę nie spodziewałam, ale podobno nie jest najlepiej" - powiedziała Blanka Lipińska do swoich fanów na InstaStories.



Mogłoby się wydawać, że to po przyjęciu leków problem został rozwiązany, ale nic bardziej mylnego.



Okazało się, że pisarka doznała reakcji alergicznej po przyjęciu antybiotyku i spuchła jej twarz. Mimo wszystko gwiazda jednak nie traci dobrego humoru i wróciła już do pracy.

