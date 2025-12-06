Lśniąca Joanna Racewicz

Joanna Racewicz słynie ze swojego wyczucia mody i trendów, dlatego jej kolejne stylizacje przykuwają dużą uwagę, a dziennikarka swoimi kolejnymi wyborami nie zawodzi oczekiwań. Nie inaczej było podczas gali rozdania nagród w plebiscycie Viva People Power. Joanna Racewicz pojawiła się na nim w sięgającej ziemi, czarnej, cekinowej spódnicy i dopasowanej do niej, krótkiej, dwurzędowej garsonce. Całość uzupełniała duże, złote kolczyki oraz masywne bransoletki w różnych rozmiarach w tym samym kolorze. Na palcach jednej ręki dziennikarka nosiła złote pierścionki, zaś na drugie złoty pierścień z ogromnym, czarnym oczkiem. W stylizacji nie zabrakło również torebki oczywiście również w czarnym kolorze. Joanna Racewicz postawiła tym razem na makijaż w naturalnym kolorze i gładką fryzurę z lekko podkręconymi końcówkami.

Obserwatorzy zachwyceni

Pod postem w serwisie Instagram, gdzie Joanna Racewicz udostępniła zdjęcia w eleganckiej kreacji, posypała się lawina pozytywnych komentarzy.

"Królowa stylu. Najlepsza!"

"Przepięknie Pani ❤️ wygląda 😍"

"Kobieta z klasą 😍Pięknie pani wygląda"

"Pani Joasiu nigdy za Panią nie nadążę w modzie"

Kim jest Joanna Racewicz?

Joanna Racewicz przyszła na świat 17 października 1973 roku w Hrubieszowie na Lubelszczyźnie. Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. Pierwsze kroki w zawodzie stawiała w lokalnych redakcjach w Zamościu, po czym przeniosła się do Warszawy. Tam pracowała jako reporterka i prezenterka "Panoramy" w TVP2, a później związała się ze stacją TVN. Od 2018 roku zasila zespół Polsatu. Oprócz działalności dziennikarskiej znana jest także z doskonałego stylu oraz odwagi w wyborze niebanalnych, często bardzo oryginalnych stylizacji.

