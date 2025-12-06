Spis treści: Na te prezenty lepiej uważać, przynoszą złą energię Symbol przecięcia więzi Chusteczki - prezent zwiastujący łzy Buty - krok ku rozstaniu Zegarki - zatrzymanie energii miłości Kiedy lepiej odmówić prezentu?

Na te prezenty lepiej uważać, przynoszą złą energię

Aida Kosojan-Przybysz, znana jasnowidząca w jednym z ostatnich postów zamieszczonych na Instagramie, zwraca uwagę, że symbolika przedmiotów od wieków była traktowana poważnie. Każdy drobiazg nosi ze sobą określony ładunek energetyczny, wynikający z historii danego symbolu, jego funkcji w życiu i relacji z człowiekiem. W dawnych kulturach niektórych rzeczy po prostu nie przekazywano dalej, bo odczytywano to jako zaproszenie do niepożądanych wydarzeń.

Aida Kosojan-Przybysz Michal Wozniak/Dzien Dobry TVN/East News East News

Dziś wiele z tych wierzeń przeniknęło do popkultury i tradycji rodzinnych. Nawet jeśli ktoś nie traktuje symboliki jako prawa natury, intuicja często podpowiada, że lepiej unikać pewnych przedmiotów, zwłaszcza jeśli wierzymy w horoskopy, astrologię, energię planet czy wpływ intencji nadawcy.

Zawsze powtarzam, że są prezenty, których lepiej nie dawać na święta. Nie dlatego, że są „złe”, ale dlatego, że niosą w sobie niewłaściwą energię.

Symbol przecięcia więzi

Pierwszą kategorią prezentów, których - zdaniem Aidy - nie powinno się przyjmować, są przedmioty ostre. Noże, nożyczki, scyzoryki czy zestawy kuchenne o wyjątkowo ostrych krawędziach, postrzegane są jako narzędzia symbolicznego "rozcinania". Mogą zaburzyć relację, przynieść konflikty, a nawet przeciąć dotychczasowy przepływ dobrej energii między darczyńcą a obdarowanym.

W tradycji energetycznej ostrza oznaczają:

zakończenie relacji lub jej osłabienie,

urazy emocjonalne i słowne,

kłótnie oraz dystans między ludźmi.

Stąd w niektórych kulturach, jeśli ktoś koniecznie chce podarować noże, obdarowany wręcza w zamian monetę. Ten gest ma "odkupić" przedmiot i przerwać symbolikę przecięcia więzi. Jednak Aida uważa, że najlepiej zwyczajnie unikać takich podarunków.

Chusteczki - prezent zwiastujący łzy

W polskiej tradycji funkcjonuje przekonanie, że chusteczki, choć praktyczne, są nośnikiem smutku. Jak przyznała Aida Kosojan-Przybysz, jej babcia mawiała, że chusteczki "przywołują łzy", bo osoba darująca przekazuje wraz z nimi swój żal i troski. Chusteczka ma służyć wycieraniu oczu, a więc w symboliczny sposób zaprasza do życia obdarowanego sytuacje, które prędzej czy później doprowadzą go do płaczu.

Według astrologicznej interpretacji ten przedmiot rezonuje z energią Saturna - planety trudnych lekcji, strat, żałoby i rezygnacji. Z tego powodu podarowanie chusteczek bliskiej osobie może wprowadzić między ludźmi dystans albo niewyjaśnione napięcie.

Buty - krok ku rozstaniu

Nie bez powodu mówi się, że butów się nie daje, a już na pewno nie osobie, na której nam zależy. Według przesądów, obdarowany może je "założyć" i odejść - dosłownie lub w przenośni. W energii symbolicznej buty reprezentują drogę, zmianę kierunku, nowe etapy życiowe. Dając je partnerowi lub przyjacielowi, niejako dodajemy mu impuls do zmiany miejsca.

Jasnowidząca Aida tłumaczy, że:

buty "wypychają" z dotychczasowego życia,

mogą osłabiać emocjonalne więzi,

wzmacniają potrzebę wolności i niezależności.

Chcąc uszczęśliwić ukochaną osobę, lepiej poszukać czegoś, co kojarzy się z zakorzenieniem, bezpieczeństwem, wspólną przestrzenią, a nie z wędrówką w nieznane.

Zegarki - zatrzymanie energii miłości

Zegarek, który dla wielu jest eleganckim i praktycznym upominkiem, według tradycji niesie inną, mniej korzystną symbolikę. Kończy czas, zatrzymuje energię miłości, wprowadza stagnację. Gdy zegarek zostaje wręczony partnerowi, może oznaczać kres związku lub osłabienie uczuć. Jego przekaz przypomina o przemijaniu, upływie życia oraz końcu pewnych etapów.

W astrologii czas kojarzony jest z Saturnem - planetą odpowiedzialną za ograniczenia. Jeśli więc podarujemy zegarek, nieświadomie zapraszamy do relacji element chłodu, analizy i dystansu. Warto się zastanowić, czy chcemy fundować taką energię drugiej osobie.

Zegarek to niezbyt fortunny prezent. Może być symbolem rozstania lub końca. 123RF/PICSEL

Kiedy lepiej odmówić prezentu?

Są sytuacje, gdy intencja osoby obdarowującej jest dobra, ale symbolika przedmiotu działa wbrew temu zamiarowi. Aida uważa, że jeśli coś w nas protestuje, jeśli prezent wzbudza niepokój lub dziwną niechęć, należy wsłuchać się w ten sygnał. Ludzie często odbierają energię intuicyjnie, zanim nadadzą jej znaczenie.

Warto zadać sobie pytania:

czy ten przedmiot wzmacnia moje życie , czy coś mi odbiera?

z czym kojarzy mi się dany prezent?

czy jego obecność w moim domu wprowadza spokój, czy napięcie?

Nie każdy podarunek trzeba przyjąć bezrefleksyjnie. Odmowa może być gestem dbania o własną przestrzeń energetyczną.

Źródło: aida_kosojan_przybysz_official

Sprawdź, co gwiazdy mówią o tobie i twoich najbliższych Canva Pro INTERIA.PL

