Zmarzłaś i brakuje ci energii? Sięgnij po te potrawy. Błyskawicznie rozgrzewają i wzmacniają odporność

Zupy i gulasze

Nie ma nic lepszego na rozgrzewkę niż talerz gorącej, aromatycznej zupy lub sycącego gulaszu. Płynne, ciepłe posiłki nie tylko natychmiastowo podnoszą temperaturę ciała, ale także doskonale nawadniają organizm. Postaw na zupy-kremy z warzyw korzeniowych, takich jak dynia, marchew czy bataty, które są bogate w beta-karoten i witaminy. Doskonałym wyborem będzie również tradycyjny rosół, który od wieków uznawany jest za naturalny środek wzmacniający odporność. Gęste, mięsne lub warzywne gulasze, długo gotowane na wolnym ogniu, to prawdziwa skarbnica smaku i wartości odżywczych, które dostarczą ci energii na resztę dnia.

Wybieraj owoce i warzywa bogate w witaminę C

Okres jesienno-zimowy to czas, w którym nasza odporność jest szczególnie wystawiona na próbę. Witamina C jest jednym z kluczowych składników wspierających układ immunologiczny. Choć kojarzy się głównie z cytrusami, znajdziesz ją również w wielu sezonowych, lokalnych produktach. Papryka, brukselka, natka pietruszki, a także kiszona kapusta i ogórki to prawdziwe bomby witaminowe. Włączając je do swojej diety, nie tylko wzmocnisz odporność, ale także dodasz potrawom wyrazistego smaku.

Do potraw dodawaj rozgrzewające przyprawy

Imbir, cynamon, kurkuma, kardamon, goździki i ostra papryka to przyprawy, które obowiązkowo powinny znaleźć się w twojej kuchni. Posiadają one właściwości termogeniczne, co oznacza, że w naturalny sposób pobudzają organizm do wytwarzania ciepła. Dodawaj je do zup, gulaszy, pieczonych warzyw, a nawet do porannej owsianki. Szczypta cynamonu w kawie czy plasterek świeżego imbiru w herbacie nie tylko wspaniale smakują, ale także skutecznie cię rozgrzeją.

Czerwone mięso i jaja

Czerwone mięso, takie jak wołowina czy jagnięcina, jest doskonałym źródłem żelaza. Pierwiastek ten jest niezbędny do produkcji hemoglobiny, która transportuje tlen w organizmie. Niedobór żelaza może prowadzić do anemii, a jednym z jej objawów jest właśnie uczucie zimna. Jeśli nie jesz mięsa, sięgnij po jaja, które również zawierają żelazo, a także dostarczają pełnowartościowego białka i witaminy D, której często nam brakuje w pochmurne dni.

Rozgrzewające napoje

Oprócz jedzenia nie zapominaj o odpowiednich napojach. Gorąca herbata z miodem, cytryną i imbirem to klasyk, który nigdy nie zawodzi. Znakomicie sprawdzi się również kakao na bazie mleka roślinnego z dodatkiem cynamonu i szczypty chili. Jeśli masz ochotę na coś bezkofeinowego, przygotuj napar z suszonych owoców - jabłek, gruszek i śliwek - z dodatkiem goździków i anyżu.

