Spis treści: Test IQ: Czy świąteczna atmosfera nie zawróciła ci w głowie? Sprawdź, jak ma się twoja koncentracja Zagadka matematyczna

Test IQ: Czy świąteczna atmosfera nie zawróciła ci w głowie?

Nawet w samym środku świątecznej gorączki warto sięgać po łamigłówki. Może nawet szczególnie wtedy. W okresie pełnym pośpiechu, prezentów i przygotowań nasza koncentracja często ulega uśpieniu, a spostrzegawczość zaczyna działać na pół gwizdka. Dlatego przygotowaliśmy zadanie, które delikatnie, ale skutecznie pobudzi twoje procesy myślowe i przywróci umysłową formę. Na początek zmierzymy się z czymś pozornie prostym, żeby rozgrzać szare komórki. Przyjrzyj się uważnie poniższemu poleceniu i spróbuj je rozwiązać w mniej niż 15 sekund. Gotowy na szybkie pobudzenie mózgu?

Na mikołajki Ania ma 5 cukierków, Bartek ma dwa razy więcej niż Ania, a Kasia ma o 3 mniej niż Bartek. Ile cukierków ma Kasia?

Kliknij obrazek i sprawdź pozostałe łamigłówki Canva Pro INTERIA.PL

Myślisz, że sprostałeś temu wyzwaniu? Przekonajmy się. Zadanie wydaje się proste, jednak czasem i takie mogą zaskoczyć. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie:

Bartek = 2 × 5 = 10

Kasia = 10 − 3 = 7

Odpowiedź: Kasia ma 7 cukierków.

Sprawdź, jak ma się twoja koncentracja

Przed tobą następny sprawdzian świątecznej spostrzegawczości! Ta zabawa pozwoli ci na chwilę przerwy od mikołajkowego zamieszania i pokaże, jak sprawnie działają twoje sokole oczy oraz szare komórki. Może się wydawać, że mikołaje na obrazku wyglądają identycznie - ale czy na pewno? Ukryta różnica może być naprawdę subtelna, dlatego przyjrzyj się uważnie każdemu szczegółowi. Masz jedynie 10 sekund, aby ją odnaleźć. Gotowy na szybkie wyzwanie? Czas start! Aby poznać poprawną odpowiedź, przesuń krawędź obrazka z prawej do lewej strony.

Test na spostrzegawczość Canva Pro INTERIA.PL

Zagadka matematyczna

Przed tobą finałowe wyzwanie i tym razem nie będzie łatwo. Ta ostatnia łamigłówka wymaga największego skupienia, uważnego oka oraz pełnej mobilizacji szarych komórek. Jednocześnie pozwoli ci na moment oderwać się od myśli o mikołajkowych prezentach i wciągnie cię w wir logicznej zabawy. Spójrz uważnie na poniższy obrazek i spróbuj rozwikłać równanie ukryte między świątecznymi elementami. Jaką liczbę kryje znak zapytania?

Trudna zagadka matematyczna Canva Pro INTERIA.PL

Nie było łatwo, prawda? Choć może i udało ci się prawidłowo rozwiązać łamigłówkę? Najważniejsze jest to, aby próbować. Tylko w ten sposób stajemy się lepsi. Mózg potrzebuje także treningu, nie tylko ciało. Dziękujemy za udział w naszej mikołajkowej zabawie i życzymy udanego dnia. Poniżej znajdziesz poprawne rozwiązanie. Zacznijmy od podstawiania:

M - Mikołaj,

R - renifer,

L - laska cukrowa.

Pierwszy rząd

M + M + M + M + M = 35

3M = 35 /:3

M = 7

Drugi rząd

R + R - M = 5

R + R - 5 = 5

2R = 10 /:2

R = 5

Trzeci rząd

L + R + M = 23

L + 5 + 7 = 23

L = 23 - 5 - 7

L = 11

Czwarty rząd

R x L - M = ?

5 x 11 - 5 = ?

55 - 5 = 50

Poprawna odpowiedź to: 50

"Nomada": Z Egiptu do Polski. O życiu między dwoma światami INTERIA.PL