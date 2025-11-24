Joanna Racewicz o siwiźnie

Joanna Racewicz nie kryje, że odwiedza fryzjera regularnie, aby przykryć siwiejące włosy farbą. Jej pasma w różnych odcieniach blondu spodobały się fanom na Instagramie, gdzie udostępniła zdjęcia z pobytu w salonie fryzjerskim. "Mega kolor Pani Joanno" - czytamy w komentarzach.

Koloryzacja włosów, była dla dziennikarki także okazją do refleksji nad nierównością płciową w kwestii siwizny:

"Jak to jest, że siwy facet może wyglądać fenomenalnie i nikogo nie dziwi, a kobietę ze srebrem we włosach obwinia się o starość, niechlujstwo, zaniedbanie, brak klasy? Czy też się Państwo "łapią" na takim myśleniu? Że świat jest nie fair nawet w tej kwestii fryzjera?"

Napisała Joanna Racewicz, po czym dodała:

“Wyjaśniam: podziwiam odwagę srebrnych kobiet, dumę, z jaką noszą swój wiek i doświadczenie. Czy sama bym tak potrafiła? Kto to wie…?”.

Lawina komentarzy

Rozważania Joanny Racewicz wywołały lawinę komentarzy. Autorkami większości z nich były zwolenniczki noszenia naturalnej siwizny, lub kobiety, które są silverkami i uważają, że trend na pokazywanie naturalnego koloru włosów jest coraz silniejszy. W komentarzach można przeczytać między innymi:

“Jestem silverką, polecam wszystkim kobietom, naprawdę można dobrze wyglądać i być naturalną. Bardzo mnie cieszy ta moda, 30 lat farby wystarczy😂”.

"Siwe włosy są piękne i coraz więcej kobiet z dumą je nosi. Ja też przestałam farbować. Kobiety z pierwszych stron też nie wstydzą się nosić srebra na włosach, np. Lidia Popiel, Widziałam ją na żywo, nosi siwe włosy. Widzę na Instagramie, ile pięknych kobiet pokazuje siwiznę i jest im [z nią - przyp. red.] doskonale. Pozdrawiam"

Jednak zdarzały się również głosy, które zgadzały się z opinią Joanny Racewicz, co do nierówności w postrzeganiu siwizny u kobiet i mężczyzn:

“Dokładnie tak jest. Dziś taki trend, że jak nie masz zrobionych paznokci, włosów i botoksu na twarzy to o siebie nie dbasz. Chory świat!!!!”

Czy Joanna Racewicz ma rację: siwe włosy to przykład zaniedbania i braku klasy?

