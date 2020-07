Bohosiewicz zaprezentowała stylizację na wieczór

Maja Bohosiewicz - aktorka, a od dwóch lat również właścicielka marki odzieżowej "Le Collet", aktywnie prowadzi profil na Instagramie. Tam dzieli się z fanami wydarzeniami z codziennego życia, ale również pokazuje swoje modne stylizacje.

Zdjęcie Maja Bohosiewicz od 2018 roku jest właścicielką marki odzieżowej /Mateusz Jagielski /East News

Bohosiewicz w mediach społecznościowych niejednokrotnie dała do zrozumienia, że ma do siebie dystans - tak było i tym razem. Kilka dni temu opublikowała zdjęcie wieczorowej stylizacji, zrobione w luksusowym wnętrzu.

Aktorka ma na sobie długą, białą koszulę z paskiem oraz eleganckie szpilki, w ręku zaś trzyma modną kopertówkę. Idealnie wpasowuje się w aktualne trendy! Poza tym, że Maja wygląda na zdjęciu olśniewająco, to tło jednak nie do końca miało tak wyglądać... Na fotografię wkradli się bowiem nieproszeni mistrzowie drugiego planu - deska do prasowania oraz żelazko.

Zdarza się często, że niechciane przedmioty w tle czy niedopasowane rzeczy w otoczeniu psują nam wymarzone zdjęcie. Oczywiście można wykadrować lub użyć programu graficznego, by poprawić fotkę, ale czasem warto całą sytuację obrócić w żart. Tak też zrobiła Maja Bohosiewicz.



- I tak właśnie wygląda moje "about last night", w tle deska do prasowania i żelazko. A miało być "luxury" - ironizowała aktorka.



Obserwatorzy było rozbawieni i zachwyceni poczuciem humoru Mai. Pod zdjęciem posypały się komentarze:



- I za to właśnie wszyscy cię kochamy!



- Maja, no co ty! Pięknie jest!



- Ta koszula jest obłędna!



- Deska ma zgrabne nóżki, a żelazko ładny połysk. Jest luxury.



Jak widać, Bohosiewicz rozbawiła postem niejednego fana. A co wy sądzicie o zdjęciu?