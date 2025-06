Juka karolińska już od dawna przestała być ogrodniczą nowinką i można ja spotkać nie tylko w ogrodach, ale także na działkach, wiejskich zagonach oraz osiedlowych zieleniakach. Dlaczego jest taka popularna? To proste: nie jest trudna w uprawie, a także znosi ekstremalne warunki. Jeśli dobrze ją zasadzimy, to może wytrzymywać długie okresy suszy i tęgie mrozy, a w lipcu odwdzięczy się przepięknym widokiem.

Jeśli opis juki karolińskiej przypadł nam do gustu i chcemy mieć tę roślinę u siebie, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby ją zasadzić w ogrodzie. Żeby jednak uprawa się powiodła, trzeba wybrać odpowiednie miejsce. Juka karolińska powinna być umieszczona na jasnych stanowiskach, ale nie może być narażona na bezpośrednie i palące słońce, ponieważ wtedy wymaga podlewania, a na dodatek jej liście mogą ulegać poparzeniom.

Juka karolińska jest zaliczana do tzw. roślin bezobsługowych, ponieważ starsze okazy nie wymagają ani podlewania, ani nawożenia oraz okrywania przed mrozem. Wszystko dzieje się przez fakt, że z czasem tworzy bardzo głęboki system korzeniowy, a to stwarza doskonałą ochronę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi . Oczywiście, wieloletnie rośliny nie muszą być również nawożone, ale nie zapominajmy: młodsze egzemplarze wymagają solidnej dawki minerałów.

Chcemy użyć nawozu do juki karolińskiej, ale nie mamy pomysłu, który wybrać? Najlepiej sprawdzą się uniwersalne, wieloskładnikowe. Można również sięgnąć po kompost, ale on ma kwaśny odczyn pH, który dla juki karolińskiej jest niewskazany. Zanim jednak rozsypiemy go pod rośliną, można wymieszać go z popiołem drzewnym, który sprawi, że pH stanie się neutralne albo zasadowe.