Główną przyczyną opuchlizny nóg latem jest działanie wysokiej temperatury. W ciepłe dni naczynia krwionośne w naszych kończynach rozszerzają się, co prowadzi do zwiększenia ich przepuszczalności. Mimo że pomaga to w regulowaniu temperatury ciała, utrudnia powrót krwi do serca. Właśnie dlatego wydaje się, że nogi ważą znacznie więcej niż w rzeczywistości, pojawiają się także obrzęki.