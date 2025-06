Kapusta pak choi zalicza się do grupy tzw. warzyw krzyżowych. Amerykański neurolog podkreśla, że to one stanowią ważną część jego diety. Brokuły, brukselka, kalafior, kalarepa, rzepa, chrzan, jarmuż oraz wszystkie odmiany kapusty zawierają niezwykle cenną substancję - sulforafan. Badania dowodzą, że wykazuje on silne właściwości detoksykacyjne i zapobiega uszkodzeniom DNA, które wiążą się z powstawaniem nowotworów. Potwierdzają to eksperci Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: "związek ten wykazuje działanie ochronne na różnych etapach tworzenia się nowotworu - zarówno w fazie poprzedzającej, jak i w kolejnych, gdy dochodzi do namnażania się komórek nowotworowych".