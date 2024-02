Jolie i Pitt uchodzili za zgodne małżeństwo do pewnego momentu

Dominic Lipinski - PA Images / Contributor Getty Images

Pokłosiem głośnego rozwodu pary jest trwająca do dziś sądowa walka o winnicę Château Miraval w Prowansji.

Para weszła w jej posiadanie w 2008 roku. To właśnie na terenie rozległej, malowniczej posiadłości odbyło się ich huczne wesele. Choć pierwotnie Pitt miał 60 proc. udziałów, w ramach umowy przedślubnej podarował przyszłej żonie 10 proc. akcji, by w ten sposób "symbolicznie przypieczętować ich partnerstwo".

Sąd pozytywnie rozpatrzył bowiem wniosek aktora o zwrócenie mu wspomnianych 10 proc. akcji, dzięki czemu uzyskał on pakiet kontrolny. Choć aktor wygrał bitwę, sądowa przepychanka o Château Miraval wciąż trwa.

"To odpowiednik depozytu. Nie jest to ostateczna decyzja, wciąż czekamy na wyrok. Brad będzie miał kontrolę nad winnicą przez najbliższy rok lub dwa, w zależności od tego, jak długo potrwa proces" - zastrzega w rozmowie z "Page Six" osoba z otoczenia laureata Oscara.