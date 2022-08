Britney Spears i Sam Asghari stanęli na ślubnym kobiercu 9 czerwca 2022 roku. Wydarzenie było szeroko opisywane w mediach na całym świecie. Na imprezie pojawiło się pokaźne grono gwiazd, w tym m.in. Madonna, Drew Barrymore czy Paris Hilton. Zabrakło jednak najbliższych piosenkarki, w tym jej synów i rodziców. W tym wyjątkowym dniu Britney miała na sobie białą suknię od Versace.

Instagram Post

Britney Spears atakuje Kościół. "Powiedzieli, że muszę przejść test!"

Teraz Britney Spears powróciła do tematu ślubu. Piosenkarka ujawniła, dlaczego nie wzięła go w kościele. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie świątyni, w której chciała powiedzieć sakramentalne "tak" swojemu wybrankowi. Jak się okazuje, spotkała się z odmową ze strony przedstawicieli Kościoła. Spears nie kryje rozczarowania decyzją księży, dlatego zdjęcie opatrzyła następującym wpisem:

Reklama

- To tutaj pierwotnie chciałam wziąć ślub w trakcie pandemii Covid-19. Chciałam tu chodzić w każdą niedzielę. To piękny kościół. Powiedzieli, że jest tymczasowo zamknięty z powodu koronawirusa. A po dwóch latach, gdy chciałam wyjść za mąż, poinformowali, że muszę być katoliczką i przejść test! Czy Kościół nie powinien być otwarty dla wszystkich? - napisała zbulwersowana piosenkarka na swoim Instagramie.

Instagram Post

Internauci odpowiadają: "Kościół to nie tło do pięknych zdjęć"

Wśród komentarzy pojawiły się oczywiście te wspierające wokalistkę, ale i takie, w których internauci zwracają uwagę na zasady obowiązujące w Kościele katolickim.

"Przecież to standard: musisz być katoliczką, by wziąć taki ślub", "Dziewczyno, aby wziąć ślub w Kościele katolickim: tak, trzeba być katoliczką. To nie jest przypadkowe miejsce" - grzmią w komentarzach internauci.

Jedna z osób postanowiła szerzej wyjaśnić Britney pewne kwestie. "Kościół jest otwarty dla wszystkich. Małżeństwo jest sakramentem, co oznacza, że aby wziąć ślub, musisz być katoliczką. "Test" ma cię utwierdzić w przekonaniu, że wchodzisz w małżeństwo, które będzie drogą, w której nie zabraknie Boga. Kościół to nie tylko miejsce, to świętość.

"Katolicy bardzo rygorystycznie podchodzą do swoich sakramentów. Nie można po prostu wybrać kościoła jako pięknego tła do swoich zdjęć. Musisz być częścią religii... Zawsze możesz się nawrócić" - dodała z kolei inna internautka.

Britney Spears i Sam Asghari - związek

Britney Spears i Sam Asghari poznali się sześć lat temu. Ich związek od początku budził ogromne zainteresowanie. Przede wszystkim dlatego, że wybranek gwiazdy jest od niej młodszy o 13 lat. Asghari to tancerz i trener personalny. Gwiazda wielokrotnie podkreślała, że partner wspierał ją w czasie, gdy próbowała uwolnić się od kurateli ojca. W czerwcu 2022 roku para wzięła ślub.

Instagram Post

***

Zobacz również:

Małgorzata Rozenek cała w różu. Podobną stylizację nosiła już Katarzyna Cichopek

Monika Mielnicka. Młoda gwiazda "M jak miłość" kipi seksem na plaży

Wstydliwa choroba aktorki. Gwiazda obala wszystkie mity