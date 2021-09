​Britney Spears nie stanie przed sądem za rzekome pobicie gosposi

Gwiazdy

W połowie sierpnia jedna z pracownic zatrudnionych do opieki nad domem, w którym mieszka Britney Spears, złożyła doniesienie na policji, że została przez gwiazdę pop uderzona. W reakcji prawnik piosenkarki oświadczył , że między Britney a gosposią była jedynie kłótnia, ale do rękoczynów nie doszło. Prokuratura przychyliła się do wersji wydarzeń, którą przedstawił adwokat piosenkarki i zamknęła sprawę.

Zdjęcie Zamknięcie sprawy to dobra wiadomość dla piosenkarki, która od miesięcy toczy przed sądem batalię o zniesienie swojego ubezwłasnowolnienia / BACKGRID / East News