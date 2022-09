Brooke Burke ma 51 lat! Gwiazda świętuje w Malibu

Brooke Burke ma 51 lat! Swoje urodziny obchodziła 8 września, ale teraz dopiero świętuje je tak, jak należy. Gwiazda baluje, pozując w swoim domu w Malibu. Na zdjęciu świeżo upieczona 51-latka pozuje w bikini, mówiąc: „Chodzi o to, by czuć się dobrze we własnej skórze, bez względu na wszystko!”.

Zdjęcie Brooke Burke zachwyca w wieku 51 lat / BENS/Backgrid / Agencja FORUM