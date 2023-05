Spis treści: 01 Kim Kardashian: prywatnie i zawodowo

02 Kim Kardashian pokazała zdjęcie z łóżka. Burza w komentarzach

03 Kim Kardashian oskarżona o kłamstwo. "Tak śpisz?"

04 Siostry Kardashian i Photoshop. Za to im się oberwało

Kim Kardashian: prywatnie i zawodowo

Kim Kardashian nie może narzekać na brak zainteresowania, ciesząc się od lat tą samą, niesłabnącą popularnością. Wszystko za sprawą reality show "Keeping Up with the Kardashians", w którym występowała u boku sióstr oraz mamy, pokazując swoją codzienność.

Wkrótce nazwisko Kim Kardashian stało się na tyle rozpoznawalne, że dziś gwiazda jest jedną z najpopularniejszych celebrytek na świecie. Obecnie skupia się na prowadzeniu własnej marki, nie zapominając przy o tym o swoich fanach. Kim Kardashian jest w stałym kontakcie z internautami, na bieżąco dostarczając im nowości ze swojego życia prywatnego. Najnowsze zdjęcia rozgrzały ich jednak do czerwoności.

Zdjęcie Kim Kardashian nie może narzekać na brak zainteresowania, ciesząc się od lat tą samą, niesłabnącą popularnością / MICHAEL TRAN/AFP/East News / East News

Kim Kardashian pokazała zdjęcie z łóżka. Burza w komentarzach

Kim Kardashian regularnie publikuje w sieci zdjęcia, na których nie boi się pokazywać swojego ciała. Jej media społecznościowe wręcz pękają w szwach od fotografii w skąpych strojach, bikini czy bieliźnie.

Przy okazji podobnych zdjęć zdarza się, że internauci zarzucają celebrytce ich przeróbkę. Kim Kardashian znana jest co prawda z tego, że lubi "podkręcić" publikowane kolejno w mediach społecznościowych fotografie, jednak niekiedy doprowadza to fanów gwiazdy do istnego szaleństwa. Niepokojąco zrobiło się szczególnie wtedy, kiedy celebrytka opublikowała w sieci zdjęcia swoich dzieci, retuszując ich wygląd.

Teraz gwiazda podzieliła się z fanami zdjęciami wprost z łóżka. Pokazała fotografie, na których śpi, a więc, które powinny zostać wykonane z zaskoczenia. Jeden fakt mocno dziwi jednak internautów.

Kim Kardashian oskarżona o kłamstwo. "Tak śpisz?"

Fanów gwiazdy zaskoczył fakt, że ta śpi... w pełnym makijażu. Na trzech zdjęciach, które opublikowała w sieci celebrytka, na każdym śpiąca Kim ma nienaruszony make-up. "Kochani, jestem naprawdę zmęczona" - napisała pod zdjęciem.

W komentarzach wybuchła prawdziwa burza. "Śpisz w pełnym makijażu?", "Czyli śpisz z makijażem, który pozostaje nienaruszony?", "Chcę zobaczyć zdjęcie poszewki twojej poduszki" - piszą internauci.

Kilka lat temu Kim Kardashian otwarcie przyznała jednak, że spanie w pełnym makijażu nie jest dla niej niczym dziwnym. "Charlotte Tilbury to moja bohaterka, ponieważ nigdy nie pozwoliła, aby jej mąż zobaczył ją bez makijażu. Śpi z nałożonym makijażem. To moja idolka!" - mówiła podczas jednej z imprez.

"Jest mo­im wzo­rem. Dzię­ki niej, gdy mi się nie chce lub na­stęp­ne­go dnia nie bę­dę w sta­nie zro­bić ma­ki­ja­żu, śpię umalowana. Wiem, że to pew­nie naj­gor­sza ra­da, ale ona ma wszyst­kie te magicz­ne kremy, któ­re ma­ją te­mu za­do­śćuczy­nić na­stęp­ne­go dnia" - dodała wówczas.

Siostry Kardashian i Photoshop. Za to im się oberwało

Siostry Kardashian słyną z idealizowania swojego wizerunku na Instagramie. Kim, Kourtney, Khloe, Kylie czy Kendall wielokrotnie mierzyły się z komentarzami internautów, w których ci zarzucali celebrytkom retuszowanie zdjęć.

Szczególnie głośno było swego czasu o mocno przerobionym zdjęciu Khloe Kardashian. Internauci podkreślali wówczas, że jej nie poznają. Podobne zarzuty często kierowane są również pod adresem Kim Kardashian.

