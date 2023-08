Spis treści: 01 Jej nazwisko zna cały świat. Kris Jenner znów wywołuje kontrowersje

Jej nazwisko zna cały świat. Kris Jenner znów wywołuje kontrowersje

Kris Jenner to bez wątpienia jedna z najbardziej znanych osobowości medialnych. Szeroki rozgłos zyskała za sprawą reality show "Keeping Up with the Kardashians", w którym z chęcią pokazywała każdy zakamarek swojego domu, zwierzając się przy tym światu z każdej, nawet najbardziej prywatnej myśli i decyzji.

Zdjęcie Nowe zdjęcie Kris Jenner nie spodobało się internautom. „To nie jej twarz” / Rob Kim/ Stringer / Getty Images

Widzowie mogli obserwować nie tylko przygotowania rodziny do hucznych wesel, ale również baby shower, a nawet relacje z porodówki. Pomimo zakończenia edycji show rodzina Kardashianów wciąż należy do grona najbardziej rozpoznawalnych osób na całym świecie. Jej członkowie niezmiennie chętnie dzielą się z fanami szczegółami życia prywatnego, teraz robiąc to w mediach społecznościowych. Czasami jednak wywołują spore kontrowersje.

Kris Jenner wywołała burzę. Przesadziła z retuszem?

Kris Jenner, podobnie jak jej córki, bardzo dba o swój wizerunek, także ten prezentowany w mediach społecznościowych. Publikowane przez nią fotografie każdorazowo są wręcz perfekcyjne, jednak internauci niejednokrotnie zarzucają gwieździe poprawki w programach graficznych. Nie inaczej było i tym razem.

W sieci pojawiło się zdjęcie, na którym Kris Jenner pozuje z idealnie ułożonymi włosami, delikatną biżuterią oraz w eleganckiej sukience. To jednak jej twarz przykuła największą uwagę internautów. Ci uważają, że gwiazda mocno przesadziła z retuszem.

Internauci nie kryją złości. "To nie jej twarz"

W komentarzach rozpętała się prawdziwa burza. "To nie jej twarz", "Pokaż swoją naturalną skórę", "Czy możemy zdjąć filtry i zobaczyć faktyczny makijaż?", "Wygląda jak Kim przebrana za Kris!" - piszą wzburzeni internauci. Rzeczywiście przesadziła?

