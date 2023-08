Marcelina Zawadzka jest polską modelką, której kariera nabrała rozpędu w 2011 roku. To właśnie wtedy zwyciężyła konkurs Miss Polonia. Wygrana sprawiła, że dość Zawadzka dość szybko została obsypana propozycjami biznesowymi. Obecnie gwiazda współpracuje z Polsatem - miała już okazję prowadzić m.in. reality show "Farma" czy "Sylwestra z Polsatem".

Marcelina Zawadzka na Instagramie

Instagram Post Rozwiń

Zawadzka dba też o regularny kontakt z fanami. Modelka jest aktywna w mediach społecznościowych - na Instagramie obserwuje ją prawie 650 tys. osób. Zawadzka na swoim profilu chętnie dzieli się swoim życiem zawodowym, ale i odsłania co nieco życia prywatnego. Relacjonuje też swoje podróże czy pokazuje kulisy sesji zdjęciowych.

Stylizacje Marceliny Zawadzkiej

Modelka uwielbia również prezentować rozmaite stylizacje. Oryginalności odmówić im z pewnością nie można. Gwiazda lubi zarówno elegancki minimalizm, jak i ubrania w stylu boho. Lubi również inspirować się stylem country i modą dzikiego zachodu. Stylizacja na kowbojkę to zdecydowanie jeden z jej ulubionych outfitów. Zawadzka kocha modowe eksperymenty i chętnie pokazuje je na swoim Instagramie.

Marcelina Zawadzka odsłania brzuch. W komentarzach poruszenie

Instagram Post Rozwiń

Najnowsze zdjęcia Marceliny Zawadzkiej wzbudziły niemałe zainteresowanie fanów. Modelka zaprezentowała się w wygodnej stylizacji, ale niech was to nie zmyli - tutaj każdy element ma znaczenie. Zawadzka założyła modny, czarny crop top, który odsłonił jej płaski brzuch. Dobrała do niego spodnie typu wide leg z wysokim stanem, które dodatkowo podkreśliły wąską talię gwiazdy.

Stylizację uzupełniła czapką z daszkiem w czarnym kolorze i sportowymi butami. Uwagę zwraca również niewielka torebka i biżuteria. Gwiazda postawiła na masywne, rzucające się w oczy łańcuszki - w tym jeden ze sporą zawieszką w kształcie serca.

- W świecie ciągłych zmian znajdujemy ukojenie w chwilach, które poruszają nasze dusze - napisała na Instagramie.

Zdjęcia wywołały poruszenie w sekcji komentarzy.

"I na zdjęciach i na żywo - cud natury",

"Przepiękna",

"Moja piękna",

"Jakie piękne foty",

"I w kolorze i bez -po prostu idealna"

- komplementowali internauci.

