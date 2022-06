Proces dekady znalazł swój finał. Amber Heard przegrała miliony, zaś Johnny Depp odzyskał swoje dobre imię. U jego boku przez całą sądową batalię wiernie trwała prawniczka Camille Vasquez. Dziś to właśnie ją nazywa się drugą wygraną tego procesu.

Batalia Amber Heard i Johnnego Deppa: "proces dekady"

Sądowa batalia pomiędzy eksmałżonkami: Amber Heard i Johnnym Deppem określana była mianem "procesu dekady". Trwający ponad pięć tygodni proces o zniesławienie zakończono oficjalnie 27 maja, zaś 1 czerwca ogłoszono wyrok w sprawie. Aktor pozwał swoją byłą żonę na 50 mln dolarów za felieton w "The Washington Post", w którym opisała siebie jako ofiarę przemocy domowej, zaś ona w odpowiedzi pozwała Deppa na 100 mln dolarów za nazywanie oszustką.

Proces obserwował niemal cały świat. Ostatecznie sąd uznał Amber Heard za winną, a na mocy wyroku kobieta musi zapłacić aktorowi 15 milionów dolarów odszkodowania. Johnny Depp oczyścił swoje dobre imię w czym znacząco pomogła mu jego prawniczka. To właśnie Camille Vasquez nazywa się drugą wygraną tego procesu.

Camille Vasquez: prawniczka Johnnego Deppa. Kim jest?

Camille Vasquez reprezentuje firmę prawniczą Brown Rudnick. Specjalizuje się przede wszystkim w sprawach o zniesławienie. W batalii sądowej pomiędzy Heard i Deppem prawniczka zasłynęła ze swojego perfekcyjnego i merytorycznego przygotowania.

Internauci nadali jej nawet przydomek Camille Niszczycielka ("Camille The Destroyer") - podczas procesu kobieta była dla Amber Heard naprawdę bezlitosna. Nie tylko wytykała jej nieścisłości w zeznaniach, ale również zadawała wnikliwe pytania, a kiedy nie otrzymała konkretnej odpowiedzi, mocno przypierała do muru.

Camille Vasquez jest niekwestionowaną gwiazdą procesu Deppa. Jej wyważony ton, przenikliwe pytania, perfekcyjna znajomość faktów i niezachwiana wiara w klienta są godne pochwały napisała na Twitterze adwokatka Kathleen Zellner.

Camille Vasquez: dociekliwa i merytoryczna

Camille Vasquez mocno chroni swojej prywatności. Wiadomo, że urodziła się w San Francisco w rodzinie emigrantów z Kuby i Kolumbii. Co więcej, biegle mówi do hiszpańsku. Ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet Południowej Karoliny na wydziale komunikacji i nauk politycznych. Następnie studiowała w Southwestern Law School w Los Angeles.

W ubiegłym roku jej pracę docenił portal Best Lawyers, umieszczając jej nazwisko na liście "One to Watch" w uznaniu za jej umiejętności w zakresie sporów sądowych.

Jak wynika z nieoficjalnych informacji prawniczka od kilku miesięcy jest w związku z Brytyjczykiem, który pracuje w branży nieruchomości. Jego tożsamości nie ustalił jednak jak dotąd żaden z portali.

To jednocześnie zaprzeczenie wszelkim domysłom, jakie od początku procesu pomiędzy Heard i Deppem krążyły w sieci. Media sporo uwagi poświęcały bowiem relacji prawniczki z aktorem. Zwracano uwagę na czułe gesty i uściski podczas rozmów. Na pytania fanów dotyczące relacji z Deppem Vasquez odpowiadała jedynie uśmiechem.

W sieci Camille Vasquez okrzyknięto "królową".

