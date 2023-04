Celine Dion nagrała pięć nowych piosenek. Wraca do zdrowia?

Po tym, jak w grudniu 55-letnia Celine Dion poinformowała fanów, że cierpi na rzadkie i nieuleczalne schorzenie neurologiczne - zespół sztywności uogólnionej - artystka powraca z nową muzyką. 12 maja na rynku ukaże się ścieżka dźwiękowa do filmu "Love Again" ("Miłość na nowo"). Na płycie znajdzie się pięć nowych kompozycji śpiewanych przez Dion, w tym dostępny już singiel "Love Again" będący motywem przewodnim filmu. Obrazu, w którym piosenkarka także wystąpiła.

Zdjęcie Celine Dion szykuje powrót na scenę / DIGGZY / SplashNews.com / East News