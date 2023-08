Charlize Theron nie przyjmie już więcej propozycji roli, do której musiałaby przytyć

Rola Aileen Wuornos w filmie „Monster” przyniosła Charlize Theron Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej. Aby ją zagrać, gwiazda musiała przybrać na wadze. Choć takie poświęcenie się opłaciło, Theron nie ma zamiaru więcej go powtarzać. Jak wyjaśniła, ma już za dużo lat, by potem z łatwością wrócić do swojej właściwej wagi.

Zdjęcie Charlize Theron podjęła ważną decyzję, która wpłynie na jej karierę / NBC / Getty Images