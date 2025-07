Woda gazowana to nic innego jak woda wzbogacona o dwutlenek węgla pod ciśnieniem. To właśnie on odpowiada za charakterystyczne bąbelki i lekko kwaśny smak napoju. Część producentów dodaje do niej również sól mineralną, co poprawia jej smak i może pomóc w uzupełnianiu elektrolitów, szczególnie w upalne dni.