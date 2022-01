Charlotte Dawson nie do poznania

Charlotte Dawson została prawie rok temu szczęśliwą mamą. Od momentu, gdy dowiedziała się, że jej rodzina się powiększy, chętnie dzieliła się nie tylko przemyśleniami ze swoimi fanami, ale także zdjęciami.

Na jej profilu zaczęły pojawiać się zdjęcia rosnącego brzuszka, ale gwiazda chętnie pokazywała też ciemne strony bycia w ciąży. Nie zmieniło się także podejście gwiazdy do tematu wyglądu kobiecego ciała również po porodzie.



Prezentowała swoje zdjęcia, na których nie zawsze wyglądała korzystnie, a fani dosłownie ją za to uwielbiali. Nie ukrywała także tego, że kiedy tylko zezwolił na to lekarz, rozpoczęła walkę z nadprogramowymi kilogramami.



Dziś trudno uwierzyć w to, że jeszcze rok temu była w ciąży, bo wygląda fenomenalnie. Gwiazda zachwyca teraz sylwetką. Ostatnio pokusiła się nawet o zestawienie dwóch zdjęć - po porodzie i z chwili obecnej, do którego pozuje stojąc w sportowym stroju w sali gimnastycznej.



Różnica jest kolosalna i trudno uwierzyć w to, jaką metamorfozę przeszła Charlotte Dawson na przestrzeni tych kilku miesięcy.



