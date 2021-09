Chloe Ferry zachwyca sylwetką!

Chloe Ferry zdobyła popularność dzięki programowi "Ekipa z Newcastle". Od tamtego czasu nie znika z brytyjskich portali plotkarskich i z wielkim zapałem prowadzi swoje media społecznościowe.

Niegdyś zdjęcia publikowane w internecie pokazywały Chloe jako imprezowiczkę, która nie stroni od używek.



Od pewnego czasu sytuacja jednak się zmieniła i gwiazda nieco się uspokoiła. Zrobiła to w zaskakujący sposób, zmieniając swój styl życia na... zdrowszy!



Teraz częściej niż w klubach Chloe bywa na siłowni, a alkohol zastąpiły owoce i warzywa. Wszystko dlatego, by zrzucić zbędne kilogramy.



Obecnie Ferry zachwyca swoich fanów nową sylwetką i wygląda na to, że nie przestaje się odchudzać. Najnowsze zdjęcia, jakie publikuje w swoich mediach społecznościowych nie pozostawiają złudzeń - Chloe nigdy nie była tak szczupła!

