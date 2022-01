Chloe Ferry wróciła na siłownię

Chloe Ferry, gwiazda znana z show "MTV Geordie Shore" oraz z programu "Big Brother", do niedawna najczęściej była widywana na imprezach, gdzie nie stroniła od zabawy zakrapianej alkoholem.

Chloe Ferry chwali się odchudzoną sylwetką! Chociaż wciąż lubi wyjść z domu i poimprezować, gwiazdka zdecydowanie spokorniała i skupiła się na innych aspektach swojego życia.



Postanowiła zrzucić zbędne kilogramy, co zaowocowało piękną sylwetką, którą podziwiają jej fani. Chloe chodzi teraz często na siłownie i stosuje zbilansowaną dietę, a efekty widać gołym okiem.



To właśnie z siłowni celebrytka pochwaliła się nowym zdjęciem, na którym widać, jak pracuje nad osiągnięciem wymarzonej sylwetki.





Trudne chwile w życiu Chloe Ferry

Sport pomógł jej także ukoić ból po stracie ukochanego ojca, który niedawno przegrał walkę z rakiem. Gwiazda bardzo to przeżyła i w otoczeniu przyjaciół stara się wrócić do normalnego życia.



To właśnie na zdjęciu z siłowni widać, że na jej twarz powraca uśmiech. Poprzednie zdjęcie jakie publikowała Chloe, przedstawiają ją tonącą we łzach.



Taki widok kruszył serca fanów. Dlatego nic dziwnego w tym, że mocno trzymają za swoją ulubienicę kciuki i cieszą się, widząc znów radość na jej twarzy.





