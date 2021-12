Chloe Ferry świętuje z przyjaciółką! Ale zdjęcie!

Chloe Ferry pokazała gorące zdjęcie z przyjaciółką!

Chloe Ferry jest angielską osobowością telewizyjną znaną z "Geordie Shore". Brała również udział w dziewiętnastej serii Celebrity Big Brother w 2017 roku. Jednak to właśnie w "Geordie Shore" poznała swoją przyjaciółkę i bratnią duszę - Bethan Kershaw.

Obydwie panie kochają imprezować i znane są z ekscentrycznych zachowań. Bethan właśnie świętuje swoje 26. urodziny i z tej okazji Chloe postanowiła zrobić jej niespodziankę.



Opublikowała w swoich mediach społecznościowych zdjęcie z przyjaciółką i napisała pod fotografią:



"Wszystkiego najlepszego dziecinko! P.S. Zadzierasz z nią, zadzierasz i ze mną" - dając do zrozumienia wszystkim, że Bethan może liczyć na niej w każdej sytuacji.



Jednak to, co przyciągnęło uwagę internautów, to zdjęcie, jakie opublikowała Chloe. Pozuje ona do niego wraz z Bethan, a panie wyglądają niemal identycznie - długie, blond włosy, mocny makijaż i skąpe komplety bielizny.



Nie da się ukryć, że tą fotografią gwiazda podniosła temperaturę na swoim profilu w mediach społecznościowych.

