Chloe Ferry pożegnała ojca

Chloe Ferry to zazwyczaj pełna optymizmu młoda kobieta, która lubi dzielić się swoim szczęściem z fanami. Tym razem jednak jej wpis w mediach społecznościowych zamiast radości, wywołał smutek fanów.

Gwiazda ogłosiła, że po walce z nowotworem odszedł jej ojciec. Chloe opublikowała zdjęcie z tatą z czasów dzieciństwa i krótkimi słowami pożegnała rodzica:



"Spoczywaj w pokoju tato, zostałeś nam zabrany zbyt wcześnie, zawsze będziesz w moim sercu. Będę tęsknić i zawsze będę cię kochać".



Fani tłumnie składali jej kondolencje i starali się przekazać ciepłe słowa, które podniosłyby ich ulubienicę na duchu.



Gwiazda później jeszcze dodała: "Dzisiaj jest pogrzeb mojego taty. To będzie najtrudniejszy dzień w moim życiu, ale pomaga mi to, że wiem, że na mnie patrzysz".



Chociaż rodzice Chloe rozstali się, gdy ta była jeszcze dzieckiem, a wychowała ją mama, to celebrytka była mocno związana z ojcem.



