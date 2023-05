Chloe Ferry eksponuje ciało w wyciętym stroju. Sporo pokazała

Chloe Ferry chwali się nową, szczuplejszą sylwetką i zakłada obcisłe stylizacje, by podkreślić wąską talię. Ostatnio opublikowane w mediach społecznościowych zdjęcia rozpaliły jej obserwatorów do czerwoności. Mocno wycięte stroje w jakich zapozowała do zdjęć najwyraźniej się im spodobała.

Zdjęcie Chloe Ferry sporo ostatnio schudła. Teraz jeszcze chętniej publikuje zdjęcia w obcisłych, skąpych strojach / TEBL/BackGrid UK /East News / East News