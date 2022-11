Chloe Ferry zachwyciła kreacją na gali

Chloe Ferry, naczelna skandalistka Wielkiej Brytanii, mimo że jednak nieco się wyciszyła i już spokojniej podchodzi do życia, to wciąż kocha brylować na czerwonym dywanie i zwracać na siebie uwagę fanów praz mediów.

Eve Gale z siostrą pokazały się w seksownej bieliźnie. Zrobiło się gorąco!

Joanna Racewicz przeszła metamorfozę. Co za zmiana!

Kim Kardashian postawiła na błyszczący komplet. Fani oniemieli

Anna Popek znów to zrobiła! Tak zareagowali fani Tak było także ostatnim razem, gdy pojawiła się na gali MTV EMA w niezwykłej kreacji.

Gwiazdka zdecydowała się na to wyjątkowe wydarzenie wybrać długą, czarną suknię wysadzaną diamencikami. Materiał kreacji był niezwykle cienki i prześwitujący, a do tego opinał ciało celebrytki ukazując wszelkie jej kształty.

Instagram Wideo Rozwiń

Chloe Ferry i porównania do Kim Kardashian

Trudno było uniknąć ponownych porównań do Kim Kardashian i słynnej kreacji Marilyn Monroe, którą Kim miała na sobie na Gali Złotych Globów.

Reklama

Najwidoczniej Chloe Ferry pozwoliła sobie na taką inspirację, a dodatkowo podkreśliła swoje krągłe biodra i pośladki, by jeszcze bardziej upodobnić się do swojej idolki.

Patrząc na zdjęcia brytyjskiej celebrytki, to właśnie nad tą częścią ciała i nad wąską talią pracuje od miesięcy, by jej ciało było w kształcie klepsydry. Nawet fani zauważyli starania Chloe Ferry w dążeniach do tego, by upodobnić się do amerykańskiej gwiazdy.

"Gdy próbujesz być jak Kim Kardashian", "Lepiej niż sama Kim" - pisali internauci.

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń