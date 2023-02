Chloe Ferry naczelną skandalistką Wielkiej Brytanii

Chloe Ferry to jedna z gwiazd Wielkiej Brytanii, która wie, jak rozgrzać swoich fanów. Brytyjskie tabloidy kochają wymieniać jej afery i wpadki, a tych w przeciągu całej kariery Chloe nie brakuje.

Chloe Ferry pozuje na schodach w skąpej bieliźnie. Fani nie kryją zachwytów Brytyjka pojawiła się w mediach w 30 czerwca 2015 roku w programie "Sun, Sex and Suspicious Parents". To otworzyło jej drzwi kariery i w tym samym roku pojawiła się w reality-show "Geordie Shore".

Tam pokazała, na co ją stać i została okrzyknięta naczelną skandalistką Wielkiej Brytanii. Z biegiem lat, imprez w życiu Chloe Ferry zaczęło być nieco mniej, podobnie jak skandali.

Jednak gwiazda wciąż potrafi zaskoczyć i sprawić, że jest na ustach wszystkich, którzy śledzą brytyjski show-biznes.

Tym razem celebrytka opublikowała jedno zdjęcie, które wywołało dosłowną burzę w internecie.

Chloe Ferry i jej skąpe stylizacje

Chloe Ferry słynie z tego, że uwielbia skąpe i wyzywające ubrania. Co więcej, gdy zrzuciła nadprogramowe kilogramy, jeszcze chętniej prezentuje światu swoją sylwetkę.

Tym razem na profilu Chloe Ferry pojawiło się zdjęcie gwiazdy w niezwykle skąpym, czarnym, lateksowym bikini. Kawałki materiały ledwo zakrywały to, co powinny zakrywać, a sznurki od stanika zdawały się zaraz zerwać pod naporem ciężaru jej biustu.

W komentarzach zawrzało od opinii internautów. Część z nich była wyraźnie zachwycona taką "odwagą" Chloe.

Trudno też nie zauważyć jak celebrytka bardzo schudła. Chloe Ferry szczerze przyznaje, że mimo aktywności fizycznej — ostatnio celebrytka zachwyciła się zajęciami tańca na rurze — to płaski brzuch skandalistki jest zasługą... operacji plastycznych.

Podobnie jak biust i pośladki. Chloe Ferry nie stroni od pomocy medycyny estetycznej i przyznaje się do operacji plastycznych. Wydaje w tym celu pokaźny majątek, by wciąż dążyć do wyznaczonego sobie sylwetkowego ideału.