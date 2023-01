Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podczas zeszłorocznego urlopu w Izraelu oficjalnie ogłosili, potwierdzając tym samym krążące w mediach plotki, że są parą. Kilka miesięcy później postanowili obrać tę samą, bliskowschodnią destynację. Na pierwszy zagraniczny urlop w 2023 roku para wybrała się do Jordanii.

Chwile wytchnienia, których aktorka i dziennikarz poszukują na Bliskim Wschodzie, zdają się być tam na wyciągnięcie ręki. "Jordania to kolejne spełnione marzenie na naszej podróżniczej liście" - przyznaje w mediach społecznościowych Katarzyna Cichopek.

Reklama

Jordania zyskuje w ostatnim czasie na popularności, będąc niezwykle modnym wśród turystów kierunkiem. Czy jest bezpieczna i kiedy najlepiej się tam udać?

Zobacz również: 25 stopni w środku zimy? Do tych krajów dotrzesz w kilka godzin

Co warto zobaczyć w Jordanii?

Jordania jest wręcz przesiąknięta historią. Jej atrakcje zadowolą każdego - to bowiem miejsce, które łączy w sobie starożytne wspomnienia i religijne wydarzenia oraz oferuje aktywny wypoczynek.

"W ciągu kilku godzin zachwyciła nas różnorodnością , od plaż nad Morzem Czerwonym, po pustynię Wadi Rum, a to dopiero początek naszej jordańskiej przygody. Przed nami kolejne dni w tej magicznej krainie. I jeszcze jedno, glamping na pustyni jest obłędny. W dzień cudowny krajobraz, a nocą gwiazdy na wyciągnięcie ręki. YES, IT’S JORDAN, a nawet MAGIC JORDAN!" - przyznaje w mediach społecznościowych Katarzyna Cichopek.

W Jordanii warto zobaczyć między innymi stolicę kraju, Amman, ale także wykute w skale miasto Petra, pustynię Wadi Rum i Morze Martwe.

Zobacz również: Słoneczne ferie last minute: Malta, południowa wyspa klifów

Kiedy najlepiej jechać do Jordanii?

Granicząca z Izraelem Jordania zyskuje na popularności wśród podróżników. Boom na bliskowschodni kierunek rozpoczął się w 2018 roku, kiedy Ryanair ogłosił, że będzie latał do stolicy Jordanii z Polski. Ceny lotów są zdecydowanie kuszące. Nierzadko zdarzają się bowiem prawdziwe okazje, kiedy w obie strony polecieć możemy za niewiele ponad 100 złotych.

Zdjęcie Stolicą Jordanii jest Amman. Lot do tego miasta z Polski wynosi niewiele ponad 3 godziny / WOJCIECH FRANUS/REPORTER / East News

Lot do Ammanu, stolicy Jordanii, trwa niewiele ponad trzy godziny. Zimą pogoda w tym miejscu przypomina tę, która panuje w Polsce na przełomie kwietnia i maja. Na południowych krańcach tego kraju, w nadmorskiej Akabie, czekać będzie jednak iście wakacyjna aura, z temperaturami powyżej 25 st. C.

Najlepszymi miesiącami na wizytę w Jordanii będzie okres od marca do maja oraz październik i listopad. Na południu kraju, w Petrze czy na pustyni Wadi Rum, temperatury w tym okresie będą wyjątkowo przyjemne - od 18 do 25 st. C. W lipcu i sierpniu termometry w Jordanii wskazują ponad 30 st. C.

Zobacz również: 25 najciekawszych kierunków podróży na 2023 rok. Tam warto pojechać na wakacje

Ile kosztuje wyjazd do Jordanii?

Jordanię zaczęto nazywać rajem dla budżetowych turystów. Przyzwoity nocleg w Jordanii znaleźć można za równowartość 100 do 120 złotych za noc. Obiad dla dwóch osób to cena rzędu 130 złotych.

Zaskoczeniem może być jednak cena wstępu do Petry. Jednodniowy bilet kosztuje 50 JOD, czyli około 268 złotych. Dzieci poniżej 12. roku życia wejdą tam za damo. Wstęp na pustynię Wadi Rum kosztuje 5 JOD czyli 27 złotych od osoby.

Zdjęcie Petra, miasto wykute w skale, jest celem wielu turystów / East News

Jordania: zasady wjazdu

Wyjazd do Jordanii możliwy jest wyłącznie na podstawie ważnego nie krócej niż 6 miesięcy paszportu. Osoby przylatujące z Polski do Jordanii nie muszą wykonywać testów na koronawirusa. Dotyczy to zarówno osób zaszczepionych, jak i niezaszczepionych.

Czy do Jordanii potrzebna jest wiza?

Niestety, wjeżdżając do Jordanii będziemy potrzebowali wizy. "Obywatele RP mają obowiązek posiadania wizy uprawniającej do wjazdu i pobytu. Wizy pobytowe uprawniające do jednokrotnego wjazdu na terytorium Jordanii obywatele polscy mogą otrzymać na międzynarodowych przejściach granicznych (koszt 40 JOD). Wizy te wydawane są na okres jednego miesiąca, z możliwością przedłużenia do 3 miesięcy na dowolnym posterunku policji" - czytamy na stronie gov.pl.

Warto jednak rozważyć zakup Jordan Pass - wizy połączonej z biletem wstępu do głównych atrakcji turystycznych kraju. Należy nabyć ją przed przylotem. Jordan Pass w zależności od tego, czy wybierzemy jedno-, dwu- czy trzydniową wizę w Petrze kosztuje odpowiednio 70, 75, 80 JOD. Dla porównania koszt bez Jordan Pass za wizę, jeden dzień spędzony w Petrze, odwiedzenie Wadi Rum, Al-Karak i Dżarasz to 107 JOD.

Zdjęcie Pustynia Wadi Rum spodobała się także Katarzynie Cichopek / East News

Zobacz również: Plany wakacyjne Polaków na 2023. Czy zdecydują się na urlop za granicą?

Czy Jordania to bezpieczny kraj?

"Jordania pozostaje krajem o niskim zagrożeniu przestępczością. Działalność przestępcza skierowana przeciwko obcokrajowcom jest rzadkością, należy jednak zachować czujność w miejscach turystycznych i zatłoczonych" - informuje portal gov.pl.

Cudzoziemcy powinni jednak pamiętać o różnicach kulturowych. Niedopuszczalne jest ostentacyjne okazywanie uczyć w miejscu publicznym. Należy także ograniczyć pokazywanie się w skąpym stroju w pobliżu miejsc modlitwy. Noszenie bikini powszechne jest na plażach hotelowych w rejonie morza martwego oraz Akabie.

Zobacz również: Ejlat. Zimowa ucieczka w stronę słońca