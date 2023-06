Rihanna to prawdopodobnie najchętniej obfotografowywana kobieta na Ziemi. Sławę przyniosły jej przede wszystkim hity pokroju "Umbrella", "Only girl" czy chociażby "We found love".

Gwiazda od lat zaprasza do współpracy największe gwiazdy, co czyni jej twórczość jeszcze bardziej wyjątkową.

Rynkową wartość twórczości Rihanny wycenia się na miliony dolarów, a jej kontrakty reklamowe opiewają na astronomiczne kwoty i nic nie wskazuje na to, by w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.

Oliwy do ognia popularności gwiazdy z pewnością dostarczają jej... dzieci.

Burzliwe życie uczuciowe Rihanny. Z kim spotykała się gwiazda?

Riri przez długie lata szukała swojego szczęścia w miłości, a los niestety nie oszczędzał jej w tej kwestii. Randkowała m.in. z Leonardo DiCaprio, Lewisem Hamiltonem i Chrisem Brownem. Związek z tym ostatnim zakończył się zresztą skandalem, który odbił się szerokim echem na całym świecie.

Okazało się bowiem, że Chris Brown długo znęcał się nad Rihanną, ona sama nie omieszkała upublicznić swojego zmasakrowanego wizerunku, który był efektem fizycznej przemocy jej byłego już partnera.

Siłą rzeczy toksyczny związek rozpadł się i po latach Rihanna znalazła spokój i szczęście u boku ASAP Rocky'ego.

Zdjęcie Rihanna wzbudziła spore zainteresowanie ze względu na nietypową stylizację ciążową / BACKGRID / East News

Życie u boku rapera i spełnienie marzeń o rodzinie

Wygląda na to, że Rihanna na dobre znalazła szczęście, a fani długo czekali na dobre wieści od swojej ulubionej gwiazdy. Riri stworzyła stabilny związek z ASAP Rockim i wreszcie zdecydowała się na potomstwo. Wieści o pierwszej ciąży zelektryzowały opinię publiczną, a wielu ogłosiło jej pierworodne dziecko, najbardziej wpływowym i bogatym bobasem na świecie.

Nie minęło dużo czasu od pierwszego porodu, gdy Rihanna w świetle fleszy podczas występu Super Bowl w lutym 2023 roku ogłosiła... kolejną ciążę. Od tego momentu paparazzi nie odstępują gwiazdy na krok, a ona deklaruje, że na dwójce pociech nie poprzestanie, ponieważ zawsze chciała mieć liczną rodzinę.

Zdjęcie Rihanna w nietypowej, ciążowej stylizacji / BACKGRID / East News

Rihanna szokuje ciążowymi stylizacjami. Tak podkreśla swój błogosławiony stan

Rihanna odważnie eksponuje swój ciążowy brzuszek. Trzeba przyznać, że bardzo daleko jej do trendu "beżowych mam", które upodobały sobie stonowane i minimalistyczne stylizacje. Gwiazda często pokazuje się w krzykliwych zestawach, bez oporu odsłania brzuch i często decyduje się na niekonwencjonalne dodatki w postaci niebotycznie wysokich obcasów, czy osobliwie wyglądających torebek.

Ostatnio gwiazda została przyłapana na nocnym spacerze do swojej ulubionej restauracji na późną kolację w Santa Monica. Paparazzi nie omieszkali obfotografować gwiazdy, która na wyjście zdecydowała się, nie pierwszy zresztą raz, na dziwaczną stylizację.

Rihanna zaprezentowała się w obszernej, popielatej bluzie oversize z kapturem, na którą założyła oryginalny płaszcz... z wężowej skóry. Całość stylizacji wykończyła delikatnymi sandałami na obcasie, co dodatkowo wpłynęło na wyjątkowy charakter zestawu. Co myślicie o takim połączeniu? Trzeba przyznać, że Rihanna jest doskonałym dowodem na to, że kobieta w ciąży może łamać konwenanse i pozwalać sobie niemal na wszystko!

***

