Wśród dzieł światowego formatu znalazło się także miejsce na rodzinne zdjęcia, które podkreślają osobisty charakter apartamentu i tym samym czynią go mniej muzealnym. Lokum do niedawna było bowiem domem dla Donalda, Melanii i ich syna Barrona, jednak po wygraniu tegorocznych wyborów wszystko wskazuje na to, że miliarder przeprowadzi się do Białego Domu. Niepewny jest jednak los samej Melanii, która ostatnim razem u boku męża zamieszkała dopiero rok po jego zaprzysiężeniu. Swoją decyzję tłumaczyła tym, że ich najmłodszy syn uczęszczał do jednej z nowojorskich szkół, więc zdecydowała, że nie będą zmieniać miejsca zamieszkania.